Nüfuz Ticaretinden Gözaltına Alınan Avukat Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "nüfuz ticareti" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınan avukat Mehmet Y. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli avukat Mehmet Y, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Mehmet Y. ile yanındaki araç şoförünün de gözaltına alındığı, şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Mehmet Y. hakkında "nüfuz ticareti" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalanmıştı, daha sonra işlemleri için İstanbul'a getirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Y. isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'nüfuz ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."