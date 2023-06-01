Nüfusun yüzde 15'i talep ve şikayetlerini kurumlara iletti

Malkoç: "Vatandaşlar, 1 yılda kurumlara olan başvurusu 8 milyonu buluyor"

KASTAMONU - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, vatandaşların 1 yılda kurumlara olan başvurusunun 8 milyonu bulduğunu belirterek, nüfusun yüzde 15'inin talep, şikayet, isteğini kurumlara ilettiğini kaydetti.

Kastamonu Valiliği ve Kamu Denetçiliği Kurumu koordinatörlüğünde "Vatandaş ile İdare Arasında Çıkan İhtilafların Çözümünde Kamu Denetçiliğinin Rolü" çerçevesinde Kastamonu Halk Eğitimi Merkezinde "Ombudsman Kastamonulularla Buluşuyor" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Geçen yıl bizim gibi vatandaşın derdini dinleyen kurumlarla bir araya geldik. Biz davet ettik. 15'e yakın kurum katıldı. Bu kurumlara 1 yılda vatandaşın bu kurumlara başvurusu 8 milyonu buluyor. Nüfusumuz 85 milyon, bunun 18 yaş üzerinde olanı 65 milyon. Demek ki bir yıl içerisinde nüfusumuzun yüzde 15'i herhangi bir kuruma talebini, isteğini, arzusunu, şikayetini iletmiş, sınır yok. Kamu Denetçiliği Kurumunu bilmeyen, duymayan arkadaşımız kalmasın diye bu toplantıları yapıyoruz. Çünkü anayasal bir kurum haline getirilmiş. TBMM tarafından seçiliyor. Bağımsızlığı yasal mevzuatlarda teminat altına alınmış. Yeter ki vatandaş müracaat etsin. Bize başvuru yapmak çok kolay. İnternet sitemize giriyorsunuz, derdiniz, talebiniz, şikayetiniz, isteğiniz ne ise bize bildiriyorsunuz. Başvurudan herhangi bir ücret almıyoruz. Başvuru parası, harç parası, pul parası, bilirkişi parası, şahit parası hepsini bizler karşılıyoruz. Bazı ülkelerde bu tür sorunları dinleyen kurumlarda sınır yok, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduğunuz tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde bir karar veriliyor. 6 ay içerisinde bunları çözüyoruz" dedi.

"Hilal Masaya 17 binden fazla problem aktarıldı"

Hilal Masaya aktarılan 17 binden fazla problemin 16 bin 500'ünü çözüme kavuşturduklarını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "Kastamonu Belediyesi olarak 'Hoş geldin bebek' hizmetinden mezarlık hizmetine kadar olabildiğinde hizmetlerimizi en üst seviyede vermeye gayret ediyoruz. Tabii ki problemler yaşamıyor muyuz? Elbette yaşıyoruz. İnsanın olduğu her yerde hem güzellikler var hem de zorluklar var. Dolayısıyla bu anlamda bizim belediyemiz de bir nevi kamu müfettişliği görevi yapan Hilal Masamız bulunuyor. Vatandaşlarımızdan şikayetlerimizi alıyoruz ve hemen ilgili birim müdürlerimize iletiyoruz. Geçen yıl Hilal Masamıza gelen şikayet sayısı ya da aktarılan problem sayısı 17 bin civarındaydı. Bunun 16 bin 500'ünü çok kısa süre içerisinde çözmüşüz. Geriye kalanlarda zaten çok karşılanabilir şeyler olmadığından ötürü onlarda çözümsüz olarak kalmış. Devlet dediğiniz problemleri çözendir ve anında müdahalesiyle insanların yüzünü güldürendir. Kamu Denetçiliği Kurumu da büyük bir problemi ortadan kaldırmış oluyor. En azından var olan problemlerin çözümü noktasında çok büyük bir fonksiyon ifade ediyor. Allah hepimizin işlerine güçlerine kolaylık versin" diye konuştu.

"İhtilafların daha kolay bir şekilde çözümlenmesini sağlayan Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşlara alternatif bir yol sunmaktadır"

İhtilafların daha kolay bir şekilde çözümlenmesini sağlayan Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaşlara alternatif bir yol sunduğunu belirten Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da, "Kamu Denetçiliği, vatandaşların haklarının korunmasını, adaletin tesis edilmesini ve idarenin hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde hareket etmesini sağlamak açısından ehemmiyet arz etmektedir. Kurulduğu günden bu yana fert ve idare arasındaki bağların daha iyi bir hale gelmesini kolaylaştıran, ihtilafların daha kolay bir şekilde çözümlenmesini sağlayan Kamu Denetçiliği Kurumu aynı zamanda, adalet arayışındaki fertlere, alternatif bir yol sunulması noktasında etkili bir rol oynamaktadır. İnsan odaklı kamu hizmeti anlayışıyla hareket eden Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin daha etkin ve hesap verebilir olmasında ve sorunların daha kolay bir şekilde çözüme kavuşturulmasına oynadığı rol hepimizin malumudur. Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumunun gerek aldığı başvuru sayılarıyla gerekse idarelerin alınan kararlara uyma oranları göz önünde bulundurulduğunda gün geçtikçe daha çok kişiye ulaştığını, tanınırlığını ve etkisini artırdığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu durum aynı zamanda kurumun tercih edindiğini de artırmaktadır" diye konuştu.

"Kastamonu Üniversitesi olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çalışmalarını destek ve katkı veriyoruz"

Kastamonu Üniversitesi olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çalışmalarını desteklemek ve katkıda bulunmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Rektör Topal, "Hak arama kültürünün yaygın olduğu bir toplum ve hizmet standartlarının yüksek olduğu bir kamu yönetimi oluşmasında etkin rol oynamak vizyonunu benimseyen Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Kastamonu'daki vatandaşlarımızla buluşmasını çok anlamlı bir faaliyet olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın haklarının korunması, hizmetlerden yararlanma süreçlerinin iyileştirilmesi ve vatandaş-devlet ilişkilerinde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılması için önemli bir fırsat niteliğindeki bu toplantının Kamu Denetçiliği Kurumu'nun faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurmak, vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlamak ve idari süreçlerde yaşanan ihtilafların çözümün de adil ve tarafsız bir yol haritası oluşturmak bakımından son derece değerli buluyoruz. Kastamonu Üniversitesi olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çalışmalarını desteklemek ve katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaktayız. Kamu Denetçiliği Kurumu ile olan iş birliğimizi sürdürmeye ve toplumumuzun refahı için çalışmalarımızı artırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kamudan aldığı hizmetlerden şikayetçi en aza indiren toplumlar başarılı toplumlardır"

Kamudan aldığı hizmetlerden şikayeti en aza indiren toplumların başarılı toplumlar olduğunu söyleyen Vali Avni Çakır ise, "En iyi kanunu vasıfsız bir personele verdiğiniz zaman işini layıkıyla yapmayınca sahadaki yansıması çok kötü olur. Ama insan kaynağımız çok ise tarafsızlığı, adaleti kendisine şiar edinmişse, insana hizmet etmeyi bir ibadet saymışsa o zaman mevzuatlar ikinci üçüncü planda kalır. Aslında bu sadece Türkiye'nin değil, Dünyanın en gelişmiş toplumlarında da vatandaşlar, kamudan aldığı hizmetlerden şikayeti her yerde var. Fakat bunu en aza indiren toplumlar bu konuda başarılı toplumlar. Bizimde amacımız bunu sağlamak. Geçenlerde zaman zaman Bakanlığımızın ya da İletişim Başkanlığının istatistik verileri paylaşılıyor. Türkiye'de bu anlamda vatandaş memnuniyetinde üçüncüyüz. Aslında hedefimiz birinci sırada olmak. Kastamonu'daki insanlar devletine son derece bağlı, istekleri son derece masum, sadece kanundaki bir hakkın kendisine gelmesini istiyor. Zaten kanunda yer almayan bir talebe de yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.