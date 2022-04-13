Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama (2)

E-DEVLET: VERİ SIZINTISI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada "e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. E-Devlet Kapısı'nda vatandaşların kimlik kartı görsellerinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan açıklamada, sahte kimlik kartı üreten sitelerin engellendiği belirtilerek, "Sahte kimlik kartı üreten web siteleri USOM ekiplerimiz tarafından daha önce tespit edilerek bu ve benzeri zararlı faaliyet gösteren onlarca web sitesine erişim engellenmektedir. Bunun dışında, münferit biçimde kişilerin web sitelerine ait giriş bilgilerinin ele geçirilmesi amacıyla kullanılan sahte web siteleri ve zararlı yazılımlara karşı kullanıcıların her zaman teyakkuzda olması önerilmektedir" denildi.