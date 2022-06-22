Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: 'Vatandaşlığa İlişkin Tüm İş ve İşlemler Devletimizin Resmi Kayıtları Altında, İddia Edilen Vatandaşlık...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın vatandaşlık verilen yabancı uyruklu kişilere yönelik iddialarına yanıt verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Daha önce de defaatle açıkladığımız gibi, vatandaşlığa ilişkin tüm işler ve işlemler devletimizin resmi kayıtları altında olmakla birlikte, iddia edilen vatandaşlık sayıları da tamamen hayal ürünü olup dedikoduya dayanmaktadır" denildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Ümit Özdağ'ın vatandaşlık verilen yabancı uyruklu kişilere ilişkin iddiaları üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazi Meclis'imizin çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin sürekli kamu kurum ve kuruluşlarını hedef alan gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışması, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine uygun çalışan kurumlarımızın, sürekli bunlara yalanlama yapmakla uğraşmasından dolayı gerçek gündem ve işlerinden uzaklaşmasına neden oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemler, 29.05.2009 tarihli, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülmekte olup usul ve esasları da çok açıktır.

Gizli bir yönetmeliğin varlığı ve buna göre işlemlerin yürütüldüğü iddiası büyük bir yalandır.

Ayrıca 'Türk vatandaşlığını kazananların Resmi Gazete'de yayımlanmadığı' iddiasına ilişkin olarak, 2009 yılında kabul edilen Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte nasıl uygulanıyorsa bugün de aynı şekilde uygulanmaktadır.

Daha önce de defaatle açıkladığımız gibi, vatandaşlığa ilişkin tüm işler ve işlemler devletimizin resmi kayıtları altında olmakla birlikte, iddia edilen vatandaşlık sayıları da tamamen hayal ürünü olup dedikoduya dayanmaktadır."

ANKA / Güncel