Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak

Güncel Haberler

Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar günü yapılacak 2022- Kpss Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.

Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Süleyman Soylu KPSS Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title