Üye Girişi
Haberler

Nüfus cüzdanını unutan öğrenci motosikletli Yunus ekibi tarafından sınava yetiştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de LGS merkezi sınavına girmek için okula giden bir öğrenci, nüfus cüzdanını unuttuğunu fark etti. Motosikletli Yunus ekibi, öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı ve sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

Bingöl'de nüfus cüzdanını unutan öğrenci, motosikletli Yunus ekibi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

LGS merkezi sınavına girmek için TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Yunus ekibi, kız öğrenciyi İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı.

Yunus polisleri sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl LGS Güvenlik Eğitim Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title