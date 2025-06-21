Nüfus cüzdanını unutan adaya son anda yetişen umut

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Manisa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi öncesi, nüfus cüzdanını unutan bir aday, ailesi tarafından yetiştirilen kimlikle sınav salonuna ulaşarak sınavına girebildi. Olay, diğer adaylar ve veliler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Nüfus cüzdanını unutan adaya saniyelerle yetişen umut

MANİSA - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa'da da yoğun katılımla başladı. Adaylar sınavda ter dökerken, veliler ise okul bahçelerinin dışında heyecanla çocuklarını bekledi. Manisa'da sınav sabahı unutkanlık paniği yaşayan bir öğrenci ise dakikalarla yarıştı.

Türkiye genelinde 2 milyon 500 binden fazla adayın iyi bir üniversitede okuyabilmek için girdiği YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. Saat 10.15'te başlayan sınav öncesi adayların saat 10.00 itibariyle sınav salonlarına alımları tamamlandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Halit Görgülü Anadolu Lisesinde yapılan sınav için gelen genç bir kız ise nüfus cüzdanını yanına almadığını fark edince büyük bir panik yaşadı. Yanında telefon da olmayan genç kız diğer gençlerin ailelerinden aldığı telefonla ailesine ulaşarak nüfus cüzdanını istedi. Kapının kapanmasına saniyeler kala görevli tarafından içeri alınan genç kız kimliğinin gelmesini bekledi. Abisi tarafından getirilen kimlik, dışarıda bekleyen başka bir veli tarafından koşarak görevliye teslim edilmesi üzerine rahat bir nefes alan genç kız sınavına girebildi.

Sınav sorunsuz bir şekilde devam ederken, yetkililer adayları sınav gününden önce belgelerini ve kimliklerini mutlaka kontrol etmeleri konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL - Güncel
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