NTV Yayın Akışı: Bugün Neler Var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Şampiyonlar Ligi Özel (Devam)

00:55 Hava Durumu

01:00 Haber Bülteni

01:30 Tekno Hayat (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:15 Hava Durumu

02:20 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:10 Hava Durumu

03:15 Adım Adım Sağlık (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:10 Hava Durumu

04:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)

06:00 Haber Bülteni

06:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)

06:55 Hava Durumu

07:00 Haber Bülteni

07:30 Hava Durumu

07:35 Gece Gündüz (Tekrar)

08:00 Haber Bülteni

08:50 Laf Aramızda

08:54 Hava Durumu

09:00 Haber Bülteni

09:15 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Bülteni

10:15 Avrupa'dan Anadolu'ya

10:45 Spor

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:15 Spor

11:25 Halkın Sanatı (Tekrar)

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:15 Yaşasın Hayat (Tekrar)

12:45 Spor

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:15 Mutfağın Elçileri (Tekrar)

14:50 Laf Aramızda

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:10 Spor

15:20 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler (Tekrar)

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber Bülteni

16:19 Spor

16:30 Adım Adım Sağlık

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber Bülteni

17:45 Spor

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber Bülteni

18:20 Spor

18:30 Tekno Hayat (Tekrar)

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber Bülteni

19:15 0-->100

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:55 Hava Durumu

21:00 Mesut Yar İle Zincirleme Reaksiyon

22:55 Hava Durumu

23:00 Haber Bülteni

23:10 NTV Belgesel Kuşağı Buzullar Arasında Bir Yıl Arctic Drift 2. Bölüm (Tekrar)

23:55 Hava Durumu