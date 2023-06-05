NTV Yayın Akışı: Bugün Hangi Programlar Var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Haber Bülteni

00:45 Lifestyle

00:50 Laf Aramızda

00:55 Hava Durumu

01:00 Haber Bülteni

01:15 Macerasever (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:10 Hava Durumu

02:15 Mesut Yar İle Zincirleme Reaksiyon

03:00 Haber Bülteni

03:15 Mesut Yar İle Zincirleme Reaksiyon

03:55 Hava Durumu

04:00 Haber Bülteni

04:45 Lifestyle

04:50 Laf Aramızda

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:15 Yaşasın Hayat (Tekrar)

05:55 Hava Durumu

06:00 Haber Bülteni

06:45 Paranın Nabzı

06:50 Laf Aramızda

06:55 Hava Durumu

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Geri Sayım

09:50 Piyasa Ekranı

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Merkezi

10:15 Paranın Nabzı

10:20 Yeşil Ekran

10:45 Spor

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Merkezi

11:10 Paranın Nabzı

11:15 Doğru Tercih

11:45 Spor

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Merkezi

12:20 Piyasa Ekranı

12:40 Paranın Nabzı

12:45 Spor

12:55 Hava Durumu

13:00 Öğle Bülteni

13:50 Piyasa Ekranı

13:55 Hava Durumu

14:00 Öğle Bülteni

14:15 Piyasa Ekranı

14:20 Spor

14:30 Finans Kafe

14:50 Paranın Nabzı

14:55 Hava Durumu

15:00 Öğle Bülteni

15:15 Paranın Nabzı

15:20 Spor

15:30 Bakış

15:55 Hava Durumu

16:00 Günün İçinden

16:35 Paranın Nabzı

16:40 Laf Aramızda

16:45 Spor

16:55 Hava Durumu

17:00 Günün İçinden

17:30 Paranın Nabzı

17:35 Gece Gündüz

17:55 Hava Durumu

18:00 Günün İçinden

18:25 Piyasa Ekranı

18:30 Dünyanın Haberi

18:45 Spor

18:55 Hava Durumu

19:00 Akşam Haberleri

19:10 Piyasa Ekranı

19:15 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:50 Piyasa Ekranı

20:55 Hava Durumu

21:00 Yakın Plan

22:55 Hava Durumu

23:00 Bugün Yarın

23:50 Paranın Nabzı

23:55 Hava Durumu