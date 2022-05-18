NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına 39 yaşında yenik düşen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı.

Yurt için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde tören düzenlendi. Merhumenin annesi Pervin ve babası Sabit Sarıkaya ile kayınvalidesi Müfide, kayınbabası Abbas ve eşi Yiğit Yurt burada taziyeleri kabul etti.

Vefat eden genç spikerin yakınları, cami avlusunda tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bazı yakınları da Yurt'un tabut önündeki fotoğrafını öptü. Yakalarında Yurt'un fotoğrafını taşıyan sevenleri, burada dua etti.

Cenaze namazında Yurt'un akrabalarının yanı sıra arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri de saf tuttu.

Törende gözyaşı döken NTV spikeri Seda Öğretir, Yurt'un büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Milyonlarca insanın Yurt'u ekranlardan tanıdığını ve birçok haberi onun sesinden duyduğunu dile getiren Öğretir, şunları kaydetti:

"Türk televizyon haberciliği için çok büyük bir kayıp gerçekten. Haber'>Son dakika yayıncılığının bence efsanesi ve bir numarasıydı. Yeni meslektaşların ondan öğreneceği çok şey var. Hepimizin öğreneceği hayat dersleri ise ayrı bir yerde değerlendirilecek konular. Çünkü biz 4 yıldır bir mücadelenin içerisindeydik Özlem'le beraber ve bu mücadele, 'şimdi gitti ve arkasından iyi şeyler söyleyelim' şeklinde değil. Özlem bu savaşında bize destek oldu, hiç abartmıyorum, gerçekten bu böyleydi. Hiç iletişimi koparmadık, hep birlikte iletişim halindeydik ve bir an olsun dün yaşadığım, haberi paylaşacağım anların gerçek olabilme ihtimalini düşünmemiştim. Çünkü böyle bir şey olacağına ihtimal vermedik. Hepimizin başı sağ olsun, sahiden de zor bir gün hepimiz için."

Sunucu Cem Öğretir, konuşmakta zorlandığını belirterek, "Her ölüm erken ölüm ama 39 yaşında, daha en azından mesleği için çok şey yapabilecek bir arkadaşımdı. Bir evladı vardı. Keşke daha çok vakit geçirebilseydik." ifadesini kullandı.

Yurt'un mesleği için çok çaba sarf ettiğini dile getiren Öğretir, şöyle devam etti:

"En küçük kelime için ki Türkçe konusunda benim uzmanlığıma güvenirdi sağ olsun. Arardı zaman zaman, 'Abi, bunu böyle mi söylesek, nasıl yapabiliriz?' diye. Sonra tabii kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. Meslek için en iyi isimlerden biriydi, çünkü güler yüzlüydü. Bizim sert bir işimiz var. Özlem hem iyi niyetiyle hem hayata bakışıyla, duruşuyla aslında hepimize, bizden sonrakilere de örnek olacak bir isimdi. Kaybettik, çok üzgünüz."

NTV spikeri Burcu Kaya ise NTV olarak çok zor bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Bizim için çok zor tabii burada olmak. Muhteşem bir çalışma arkadaşıydı, muhteşem bir kardeşti. Biz NTV olarak birbirimize çok bağlıyız tabii. Özlem'in gidişi hepimizi çok sarstı. Hastalığında bile 'Ben iyiyim, yeter ki siz üzülmeyin.' derdi. Çok özleyeceğiz onu." dedi.

NTV spikeri Burak Özcan da NTV ailesinin bir parçasını kaybettiklerini aktararak, "10 yılı aşkın bir süredir beraber çalışıyorduk. Bu 10 yıl boyunca hep sevecen, hep yardımsever, iyi kalpli, yani bir iyi insan hangi özellikleri taşırsa onların hepsini taşıyan insandı. Çok erken oldu, üzgünüz, özlüyoruz, çok acı bir gün." diye konuştu.

NTV spikeri Erhan Yılmaz ise Özlem Sarıkaya Yurt'un 2004 yılında Habertürk'te çalışırken televizyona stajyer olarak geldiğini anlattı.

Yurt'un stajyerliği döneminde bile disiplini elden bırakmadığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"O kadar ağırbaşlı ve işini o kadar iyi yapıyordu ki hayran kalmıştık. Yıllar sonra Habertürk'te tekrar çalıştık. Çok yakın arkadaş olduk. Haber dünyasında, bizim mesleğimizde tanıdığım en naif, en güler yüzlü, işini en çok ciddiye alanlardan bir tanesiydi, ama güler yüz konusunda tekti diyebilirim."

Namazın ardından Yurt'un naaşı sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı. Kayınvalide Müfide Yurt, cenaze aracındaki tabuta sarılarak, "Annem yolun açık olsun." diyerek gözyaşı döktü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları törene çelenk gönderdi.

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.