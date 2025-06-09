NSU Terör Örgütü'nün Bombalı Saldırısının 21. Yıldönümü Anma Töreni

NSU Terör Örgütü'nün Bombalı Saldırısının 21. Yıldönümü Anma Töreni
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Almanya'nın Köln kentindeki Keup Caddesi'nde, NSU terör örgütünün 2004'te düzenlediği bombalı saldırının 21. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Törende, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı birlik mesajları verildi ve beyaz güvercinler uçuruldu.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 9 Haziran 2004'te Keup Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırının 21. yılında anma töreni yapıldı.

Türklerin yoğun yaşadığı Köln'deki Keup Caddesi'nde, NSU terör örgütünün kitlesel ölümler planlayarak düzenlediği çivili bomba saldırısının 21. yıldönümünde düzenlenen ve şehrin yerel yöneticileri ile siyasetçilerin de katıldığı anma töreninde, 21 beyaz barış güvercini uçuruldu.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, burada yaptığı konuşmada, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve her türlü terörü kınayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, kentin çok kültürlü bir barış şehri olduğunu belirterek, şehirlerinde terör ve ırkçılığa yer olmadığını söyledi.

Keup Caddesi Esnaflar Birliği Başkanı Bünyamin Köksoy ise saldırının sürekli hatırlanması için dikilmesi planlanan anıtın önemine işaret ederek, "Buraya yapılacak olan bir anıt dayanışmayı, bağlılığı, canlı ve cesur bir anma kültürünü temsil edecektir." dedi.

Törende ayrıca Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Berivan Aymaz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Köln Teşkilatı Başkanı Christian Joisten, Köln Emniyet Müdürü Johannes Hermanns, Köln Mülheim İlçe Belediye Başkanı Norbert Fuchs, Entegrasyon Konseyi Başkanı Tayfun Keltek ile çeşitli dernek temsilcileri ve siyasetçiler hazır bulundu.

Olay

Terör örgütü NSU 2000-2007'de işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek Türklerin yoğun yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı.

NSU tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen saldırıda can kaybı yaşanmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin vücutlarına isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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