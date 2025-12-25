NSosyal'e yeni özellikler eklendi
Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, hikaye modu başta olmak üzere birçok yeni özellik ekledi. Kullanıcılar artık içerik etkileşim ve profil yönetimi alanında yeniliklere erişebilecek.
Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, hikaye modu başta olmak üzere birçok yeni özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı.
NSosyal'in uygulama mağazasında paylaştığı bilgilere göre, son güncellemeyle birlikte platforma içerik-iletişim, profil-hesap yönetimi başlıklarında çok sayıda özellik eklendi.
Platforma içerik-etkileşim başlığında hikaye (story) modu, gönderiyi yanıtlara açma/kapatma, profil içinde gönderi arama, profilde 3 gönderi sabitleme özelliği ilave edildi.
Profil-hesap yönetimi başlığı altında da onaylı hesap başvuru formu, takip edilen ve takipçilerde arama, kullanıcı adı, e-posta adresi ve uygulama içinden şifre değiştirme, hesap dondurma seçeneği ve menü (hamburger) eklendi.
Bu özelliklerin yanı sıra profil görseli ölçeklendirme de iyileştirildi.