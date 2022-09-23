NOVOSİBİRSK - Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanından sonra gözler yeniden Ukrayna topraklarındaki savaşta tarafların pozisyonlarına çevrildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'nın silahlanması, NATO'nun sınırlarına yaklaşacağı gerekçeleriyle başlattığı savaşta, son bir ayda dengelerin değiştiği görüldü.

Ukrayna, Avrupa ve ABD'nin silah desteğiyle 29 Ağustos'ta Herson'u kurtarmak için karşı saldırı başlattı. Kısa sürede Rusların elindeki bazı köylere Ukrayna bayrağı çekildi.

Ukrayna ordusu, eylülün ilk günü bu kez ülkenin ikinci büyük şehri Harkiv'de saldırı düzenine geçtiğini duyurdu.

Herson bölgesinin aksine Ukrayna güçleri, Harkiv bölgesinde hızlı ilerleme kaydetti. Burada başlatılan karşı saldırıda yaklaşık bir haftada 300'den fazla yerleşim biriminin kontrolü yeniden Ukrayna'ya geçti.

Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinde 8 Eylül'de Balakliya, 9 Eylül'de Şevçenkove, 10 Eylül'de İzyum, 12 Eylül'de Kupyansk şehirlerinin kontrolünü sağladı.

Harkiv bölgesinin kuzeyi ve Rusya sınırına yakın bölgeler yeniden tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordusunun karşı saldırıyla yaklaşık 6 bin kilometrekare toprağın Ruslardan alındığını açıkladı.

Kupyansk şehrinin alınmasının ardından Ukrayna güçlerinin Harkiv bölgesindeki ilerleyişi büyük oranda durdu.

Rus güçleri, Oskil Nehri'nin doğusunda savunma hattı oluşturdu

Balakliya, İzyum, Kupyansk gibi önemli şehirleri kaybeden Rus güçlerinin, Harkiv bölgesinde iki ayrı savunma hattı oluşturduğu belirtiliyor. Bu hatlardan ilkinin Oskil Nehri'nin doğusunda, diğerinin ise Harkiv-Luhansk bölgelerinin sınırı civarında olduğu ifade ediliyor.

Özellikle Oskil Nehri'nin ikiye ayırdığı Kupyansk'ın doğusunda şehrin hemen dışında

Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Rus güçleri, eylül başında Harkiv bölgesinin yüzde 30'unu elinde bulundururken, bugün itibarıyla bu oranın yaklaşık yüzde 15 olduğu ifade ediliyor.

Donetsk'te sular ısınıyor

Harkiv'in yanı sıra Donetsk ve Herson bölgesinde de Ukrayna ve Rus güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Donetsk'e bağlı Bahmut şehri ve çevresi, çatışmaların yoğun olduğu bölgelerden biri. Rus güçleri, bu kritik şehri ele geçirmek, Ukrayna güçleri ise kontrolü elinde tutmak için mücadele ediyor.

Stratejik öneme sahip Bahmut'un kontrolü her iki taraf için büyük önem taşıyor. Ukrayna güçlerinin Bahmut'u kaybetmesi halinde bölgedeki Slavyansk, Kramatorsk gibi şehirlerin de kontrolünün tehlikeye düşeceği biliniyor.

Bahmut'a yakın bir bölgede yer alan Soledar çevresinde de top sesleri eksik olmuyor. Soledar'ın kontrolünün Rus güçlerinin eline geçmesi halinde Bahmut'ta Ukrayna güçlerinin işinin daha da zorlaşacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Ukrayna güçleri, Donetsk'teki Lyman şehrine ilerlemek için bölgedeki Rus güçlerine ait mevzilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Yerel basındaki haberlerde, Ukrayna güçlerinin son olarak Luhanks bölgesinde Bilohorivka köyünü Rus güçlerinden geri aldığı ve bölgede ilerlediği yönünde bilgiler yer alsa da bu henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Ukrayna ve Rus güçleri arasında söz konusu bölgelerdeki çatışmalar, daha çok karşılıklı top ve tank atışları şeklinde yapılıyor.

7 aydır süren Rusya-Ukrayna savaşında Ruslar, Donbas bölgesini, Azak Denizi kıyılarını, Herson'u, Zaporijya'nın büyük kısmını kontrollerinde tutuyor.

Rusya'da kısmi seferberlik ilanı

Ukrayna topraklarında yürütülen savaşın son haftalarında Rus güçlerinin ilerleme kaydedememesi, üstelik bazı yerlerin Ukrayna kontrolüne geçmesi nedeniyle Rusya, kısmi seferberlik ilan etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de açıkladığı kısmi seferberlikle 300 bin yedek askerin silah altına alınacağını açıkladı.

Rus ordusunun asker sayısını artırmasıyla Ukrayna'daki savaşın, özellikle Donbas ve Herson bölgelerinde şiddetleneceği belirtiliyor.