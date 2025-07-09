Novo Nordisk, Tianjin'de 800 Milyon Yuan Değerinde Yatırım Yapacak

TİANJİN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi ile bir işbirliği mutabakat anlaşması imzaladı. Şirket, salı günü imzalanan anlaşma uyarınca Tianjin'deki üretim tesisindeki kalite kontrol laboratuvarını genişletmek için yaklaşık 800 milyon yuan (yaklaşık 111,9 milyon ABD doları) değerinde bir proje başlatacak.

Son yatırımla şirketin kentte yaptığı toplam yatırımı 10 milyar yuanı aşmış oldu.

Tianjin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde bulunan Novo Nordisk Tianjin üretim tesisi, şirketin stratejik küresel üretim merkezlerinden biri konumunda ve yaklaşık 1.800 kişiye istihdam sağlıyor.

Tesiste Mart 2024'te yaklaşık 4 milyar yuan değerinde bir steril üretim genişletme projesi başladı.

Proje çerçevesinde kurulacak yaklaşık 18.000 metrekarelik alanda kimyasal, mikrobiyolojik ve biyolojik test laboratuvarlarına ayrılmış alanlar bulunacak. Projenin 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

1923'te kurulan Danimarka merkezli Novo Nordisk, önde gelen bir küresel biyofarmasötik şirket olarak 80 ülke ve bölgede yaklaşık 77.400 kişiyi istihdam ediyor ve tüm dünyada ürün ve hizmetlerini pazarlıyor.