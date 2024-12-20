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Novi Sad'daki Tren Kazası Sonrası Öğrenci Protestoları Devam Ediyor

Novi Sad'daki Tren Kazası Sonrası Öğrenci Protestoları Devam Ediyor
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Sırbistan'ın Novi Sad kentinde meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tren istasyonu kazasının ardından öğrenciler, 'Dur Sırbistan' sloganıyla protesto gösterilerine katılıyor. Ülke genelinde süren gösterilere akademisyenler ve sanatçılar da destek veriyor.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya tepki olarak düzenlenen öğrenci gösterileri, ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesiyle meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülke genelinde süren protestolara dahil olan üniversite, yüksekokul ve lise öğrencileri, tepkilerini göstermek için "Dur Sırbistan" sloganıyla her gün 15 dakikalığına yolları trafiğe kapatıyor.

Başkent Belgrad olmak üzere Novi Sad ve Niş kentlerinde düzenlenen protestolara katılan öğrenciler, taleplerinin yerine getirilmediği savunuyor.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic göstericilerin talebi üzerine tren istasyonunun yapım ve onarımına ilişkin tüm belgelerde gizliliği kaldırsa da öğrenciler, yayımlanan belgelerin "eksik" olduğunu belirtiyor.

Bu arada, gösteri düzenleyen öğrenciler tepkilerini derslere katılmayarak da gösterirken bu durum, kısa sürede ülke genelindeki çok sayıda eğitim kurumuna yayıldı.

Sırbistan geneline yayılan öğrenci protestolarına akademisyenler, muhalefet milletvekilleri ve sanatçılar da destek verdi.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilere taleplerinin yerine getirildiğini belirterek derslere dönmeleri çağrısında bulundu.

Bu arada, 22 Aralık'ta geniş katılımlı bir öğrenci gösterisinin planlandığı ve buna çiftçilerin de dahil olacağı belirtiliyor.

Novi Sad'daki olayda 15 kişi öldü

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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