Üye Girişi
Haberler

Novi Sad'daki Tren İstasyonu Çöktü: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde tren istasyonu sundurmasının çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın nedeni araştırılacak.

NOVİ Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Enkazda bulunan 2 kişinin de çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Dacic de enkazdan 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Enkazda bulunan 2 kişi ile iletişim kurduklarını ve çıkarılmaları için çalışmaların sürdüğünü aktaran Dacic, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
Adalet Bakanlığı, 'Yenidoğan savcısı dosyadan el çektirildi' iddiasını yalanladı

Adalet Bakanlığı, 'Yenidoğan savcısı dosyadan el çektirildi' iddiasını yalanladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Irak'tan kritik misafir! Bölgeyi kalkındıracak projeyi masaya yatırdılar

 Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilik yaşı değişti mi? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! Aile Hekimleri maaşı 180 bin lira mı oldu? TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Kasım günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 23. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Ruben Amorim kimdir? Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim kimdir 2 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, Kova, Oğlak burcu yorumu! 2 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Vergi yüzsüzleri isim sorgulama nasıl yapılır (İSİM – SOY İSİM)? Vergi yüzsüzleri İSİM LİSTESİ 2024! (TAM LİSTE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.