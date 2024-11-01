Novi Sad'daki Tren İstasyonu Çöktü: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

NOVİ Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Enkazda bulunan 2 kişinin de çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Dacic de enkazdan 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Enkazda bulunan 2 kişi ile iletişim kurduklarını ve çıkarılmaları için çalışmaların sürdüğünü aktaran Dacic, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.