Novi Sad'da Tren Kazası Protestoları Sürüyor

NOVİ Sırbistan'da muhalefet, kuzeydeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazaya tepki olarak bugün de Novi Sad Adalet Sarayı binasına girişleri engellemeye çalıştı.

Sabah savcılık ve mahkeme salonlarının bulunduğu binanın önünde toplanan muhalif milletvekilleri, Novi Sad Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup, polis kordonuyla karşılaştı.

Polisle arbede yaşayan birkaç milletvekili kordonu aşarak binaya girerken, burada da jandarma ekipleriyle karşılaştı.

Yerel medya, Temyiz Mahkemesi Başkanı'nın içeriye giren muhalefet milletvekilleriyle görüşmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini belirtti.

Bir milletvekilinin ise polisle yaşadığı arbede sonrası rahatsızlandığı kaydedildi.

Novi Sad'da tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu yaşanan kazanın üzerinden 19 gün geçmesine rağmen olaya ilişkin gözaltı olmamasına tepki gösteren muhalefet, düzenlenen protestoda gözaltına alınanların ise serbest bırakılmasını talep ediyor.

Muhalefet dün de Adalet Sarayı girişlerini kapatmış ve polisin müdahalesi sonucu dağılmıştı.

Novi Sad'da 1 Kasım'da yaşanan kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı 2 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Kaza sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de yaptığı açıklamada halka seslenerek, kazaya ilişkin hükümetten ve ilgili kurumlardan yeni istifalar beklediğini bildirmişti.

Muhalefetin de destek verdiği protestolar, Belgrad ve Novi Sad'da belirli aralıklarla düzenlenmeye devam ediyor.