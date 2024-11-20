Üye Girişi
Haberler

Novi Sad'da Tren Kazası Protestoları Sürüyor

Novi Sad'da Tren Kazası Protestoları Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde meydana gelen tren istasyonundaki kazada 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, muhalefet protestolar düzenlemeye devam ediyor. Muhalif milletvekilleri ve vatandaşlar, Adalet Sarayı girişlerini engellemeye çalıştı, ancak polisle arbede yaşandı. Gözaltına alınanların serbest bırakılması talep ediliyor.

NOVİ Sırbistan'da muhalefet, kuzeydeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazaya tepki olarak bugün de Novi Sad Adalet Sarayı binasına girişleri engellemeye çalıştı.

Sabah savcılık ve mahkeme salonlarının bulunduğu binanın önünde toplanan muhalif milletvekilleri, Novi Sad Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup, polis kordonuyla karşılaştı.

Polisle arbede yaşayan birkaç milletvekili kordonu aşarak binaya girerken, burada da jandarma ekipleriyle karşılaştı.

Yerel medya, Temyiz Mahkemesi Başkanı'nın içeriye giren muhalefet milletvekilleriyle görüşmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini belirtti.

Bir milletvekilinin ise polisle yaşadığı arbede sonrası rahatsızlandığı kaydedildi.

Novi Sad'da tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu yaşanan kazanın üzerinden 19 gün geçmesine rağmen olaya ilişkin gözaltı olmamasına tepki gösteren muhalefet, düzenlenen protestoda gözaltına alınanların ise serbest bırakılmasını talep ediyor.

Muhalefet dün de Adalet Sarayı girişlerini kapatmış ve polisin müdahalesi sonucu dağılmıştı.

Novi Sad'da 1 Kasım'da yaşanan kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı 2 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Kaza sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de yaptığı açıklamada halka seslenerek, kazaya ilişkin hükümetten ve ilgili kurumlardan yeni istifalar beklediğini bildirmişti.

Muhalefetin de destek verdiği protestolar, Belgrad ve Novi Sad'da belirli aralıklarla düzenlenmeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.