Novi Sad'da Tren İstasyonu Kazası Sonrası Geniş Katılımlı Gösteri Düzenlendi

NOVİ Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın birinci ayında kentte geniş katımlı gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılan kalabalık, olayda hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Gösterinin organizatörleri, belgelerdeki gizliliğin kaldırılmasını ve Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric ile Başbakan Milos Vucevic'in gerekli sorumluluğu üstlenmesini talep etti.

Katılımcılardan bazıları, kırmızı boyayla "Elleriniz kanlı" ifadesini yazdı, binlerce kişi Novi Sad sokaklarında yürüdü.

Novi Sad'ın bazı noktalarında olayda yaşamını yitiren 15 kişi için 15 dakika boyunca trafik akışı durduruldu.

Gösteri olaysız sona erdi.

Novi Sad'daki olayda 15 kişi öldü

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı kurtulan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.