Üye Girişi
Haberler

Novi Sad'da Tren İstasyonu Çökmesi Sonrası Protestolar

Novi Sad'da Tren İstasyonu Çökmesi Sonrası Protestolar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda meydana gelen çökme olayında 14 kişi hayatını kaybetti. Protestocular, İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'in istifasını talep etti.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından gerçekleştirilen protestoda, İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'in istifası istendi.

Başkent Belgrad'daki protesto için sosyal medya üzerinden organize olan göstericiler, eski tren istasyonunda toplanarak İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığına yürüdü.

Polis, "Bu bir trajedi değil, suçtur", "Yolsuzluk öldürür" ve "Sorumlular aynaya baksın" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin bakanlık binasına yaklaşmasına izin vermedi.

İstasyondaki olayın yolsuzluk, ihmal, kalite kontrol ve inşaat denetimlerindeki eksikliklerin doğrudan sonucu olduğunu savunan protestocular, Bakan Vesic'in istifa etmesi istedi.

Protestocular, Vesic'in istifa etmemesi durumunda salı günü de Novi Sad'da toplanacaklarını duyurdu.

Cuma günü yaşanan olayda Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 14 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Cumhurbaşkanı olarak hükümet ve Novi Sad Savcılığından kazanın sorumlularını en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." demişti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

Çorum'da 5 katlı binada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı

Çanakkale Boğazı'ndan bu özelliği taşımayan gemiler geçemeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 3 Kasım Pazar bugün kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.