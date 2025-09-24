Novi Sad'da 56. Uluslararası Avcılık ve Balıkçılık Fuarı Açıldı

NOVİ Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 56. Uluslararası Avcılık ve Balıkçılık Fuarı açıldı.

Novi Sad'daki bir merkezde açılan fuarı ziyaret edenler avcılık ve balıkçılık ekipmanlarını incelemenin yanı sıra çevre korumasına ilişkin eğitimlere de katılabilecek.

Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Sara Pavkov, avcı ve balıkçıların çevre korumada önemli rol üstlendiğini belirterek, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik tedbirlerin planlanmasına da yardımcı olduklarını aktardı.

Fuar Direktörü Slobodan Cvetkovic de fuarda ziyaretçilerin doğayı tanıma imkanı bulacağını söyledi.

Novi Sad'daki 56. Uluslararası Avcılık ve Balıkçılık Fuarı 28 Eylül'de sona erecek.