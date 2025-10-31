Novatek CEO'su: Rus Doğalgazının Dışlanması Fiyatları Artırır

İSTANBUL, 31 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın en büyük ikinci doğalgaz üreticisi Novatek'in CEO'su Leonid Mihelson, Rus sıvılaştırılmış doğalgazının küresel doğalgaz dengesi dışında tutulmasının doğalgaz fiyatlarını artıracağını söyledi.

Mihelson, perşembe günü Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın küresel sıvılaştırılmış doğalgaz üretiminin yüzde 10'undan fazlasını karşıladığını belirterek, ülkeyi küresel doğalgaz dengesi dışında bırakmanın gerçekçi olmayacağını belirtti.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin 23 Ekim'de Rusya'ya karşı onayladığı 19. yaptırım paketi, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının yasaklanmasını da içeriyor. İki aşamada uygulanacak yasak kapsamında kısa vadeli sözleşmeler 6 ay içinde sona ererken, uzun vadeli sözleşmeler 1 Ocak 2027 itibarıyla sonlandırılacak.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporuna göre ABD'nin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz teslimatı, yılın ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış gösterirken, Avrupa'nın toplam sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının neredeyse yüzde 60'ını oluşturdu. Rusya ise Avrupa'nın ikinci en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikçisi olmayı sürdürdü.