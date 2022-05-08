Novak'tan 1 gol, 2 penaltı!

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, Beşiktaş ağlarına 1 gol kaydederken, 2 kez de penaltı yaptırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Filip Novak, 6. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken, 7. dakikada ise topa elle müdahalesi sonucunda penaltı yaptırdı. Bathuayi penaltı vuruşundan yararlanamazken, Novak bu kez 28. dakikada ceza sahası içinde Kenan Karaman'a yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebep oldu. Ghezzal, penaltı vuruşunu gole çevirirken, Filip Novak ise müsabakayı 1 gol, 2 penaltı ile tamamladı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel