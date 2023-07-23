Nova Scotia'da Şiddetli Sel Felaketi: Bedford Place AVM'sinin Girişi Sular Altında
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Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde bulunan Bedford kentindeki Bedford Place AVM'sinin girişinde sular altında kalmış bir otomobil tespit edildi. Nova Scotia eyaletinde meydana gelen şiddetli sel felaketi nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
NOVA SCOTIA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde bulunan Bedford kentindeki Bedford Place AVM'sinin girişinde sular altında kalmış bir otomobil, 22 Temmuz 2023.
Ülkenin doğusunda yer alan Nova Scotia eyaleti genelinde meydana gelen şiddetli sel felaketi nedeniyle bölgede Cumartesi günü olağanüstü hal ilan edildi. (Fotoğraf: Nova Scotia yönetimi/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel