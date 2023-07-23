Üye Girişi
Haberler

Nova Scotia'da Şiddetli Sel Felaketi: Bedford Place AVM'sinin Girişi Sular Altında

Güncel Haberler

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde bulunan Bedford kentindeki Bedford Place AVM'sinin girişinde sular altında kalmış bir otomobil tespit edildi. Nova Scotia eyaletinde meydana gelen şiddetli sel felaketi nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

NOVA SCOTIA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde bulunan Bedford kentindeki Bedford Place AVM'sinin girişinde sular altında kalmış bir otomobil, 22 Temmuz 2023.

Ülkenin doğusunda yer alan Nova Scotia eyaleti genelinde meydana gelen şiddetli sel felaketi nedeniyle bölgede Cumartesi günü olağanüstü hal ilan edildi. (Fotoğraf: Nova Scotia yönetimi/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kanada Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title