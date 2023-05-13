Notre Dame de Paris Müzikali Yeniden İstanbul'da

VİCTOR Hugo'nun ölümsüz eseri 'Notre Dame'ın Kamburu'ndan uyarlanan 'Notre Dame de Paris' müzikali dev kadrosuyla yeniden İstanbul'da. Quasimodo rolüne hayat veren Angelo Del Vecchio, "11 yıldır rol aldığım bu müzikal hayatımın bir parçası haline geldi." dedi.

24 yıl önce Palais des Congres Paris'te başlayan 'Notre Dame de Paris' müzikali, Guinness Rekorlar kitabına 'ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal' olarak girdi ve halen ilk günkü heyecanıyla seyirci çekmeyi sürdürüyor. Müzikalde yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps des Cathédrales" şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar yer aldı.

24 ÜLKEDE 5000'DEN FAZLA SAHNELENDİ

"BU BİR TRAJEDİ ASLINDA AMA SEYİRCİ SALONDAN YÜZÜNDE KOCAMAN BİR GÜLÜMSEMEYLE AYRILIYOR"

"ESMERALDA ÖZGÜRLÜĞÜ VE KENDİNİ ARAYAN BİR KADIN"

"GERÇEK AŞK SONSUZA KADAR SÜRER"

15 GÜN BOYUNCA 21 PERFORMANS

ESERİN KONUSU

İnfaz günü Esmeralda, katedralin önündeki karışıklıktan faydalanan Quasimodo tarafından kaçırılır ve Notre Dame Kilise'sine sığınır. Askerler infazı gerçekleştiremezler çünkü o dönemde ilahi adaletin, kralın adaletinden üstün olduğuna böylece Tanrı'ya sığınan kimselere ceza uygulanamayacağına inanılır, üstelik bu kral tarafından da onaylanmıştır. Daha sonra kral kendisi de buna karşı çıkacaktır. Esmeralda'nın hırsız, dilenci, ayaktakımı arkadaşları Miracles Sarayı'nda toplanıp kiliseye yürürler. Amaçları onu oradan kaçırmaktır. İsyan ederler. Kral askerlerini yollar. Esmeralda kiliseden Gringoire ve Frollo tarafından kaçırılır. Frollo Gréve Meydanında onun için hazırlanan darağacını gösterir ve kendisini ya da ölümü tercih etmesini söyler. Esmeralda Phœbus'ü sevdiğini söyler. Frollo o zaman onu çingenelerden nefret eden Roland Kulesi'nde ölümü bekleyen Gudule Hemşire'ye götürür. Kendisi askerleri çağırmaya gider. Gudule Hemşire, Esmeralda'yı parmaklıkların ardından kolundan tutarken tartışma esnasında onun 15 yıl önce kendisinden çalınan kızı olduğunu öğrenir. Fakat aradan zaman geçer ve askerler gelir. Gudule Hemşire kızını askerlere vermek istemez. Bu esnada itilir. Başını yere sertçe vurur ve ölür. Askerler Esmeralda'yı asarlar. Frollo ve arkasında Quasimodo Notre Dame Kilisesi'nin korkuluklarından onun ölümünü seyrederler. Quasimodo bunu Frollo'nun yaptığını anlar ve onu iter, Frollo aşağı düşer ve ölür. Quasimodo bir süre ortalıktan kaybolur. Bulunduğunda ise çok geçtir ve vücudu Esmeralda'nın cesedine sarılmış bir biçimde iskeletleşmiştir.