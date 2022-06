Nothing Phone (1) kanlı canlı görüntülendi!

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından 2020'de kurulan Nothing, yakında akıllı telefon pazarına giriş yapacak. Geçtiğimiz yıl ilk ürünü Nothing Ear (1) kablosuz kulaklığı ile bizlere merhaba diyen şirket, Nothing Phone (1) ile de ürün yelpazesini genişletecek. Son olarak akıllı telefon, kanlı canlı görüntülendi.

Nothing Phone (1) tasarımı tamamen belli oldu

Nothing Phone (1) ile ilgili bugüne dek birçok detay ortaya çıktı. Daha önce teknik özellikleri ve arka panel tasarımı büyük ölçüde belli olan akıllı telefon, şimdi de kanlı canlı görüntülendi. Böylelikle cihazın tasarımı hakkında akıllarda en ufak bir soru işareti kalmadı.

Nothing Phone (1), son dönemde sektörde sıklıkla kullanılan keskin ve köşeli bir tasarıma sahip. Ayrıca ön kamerası, ekranın sol üst köşesine konumlandırılmış. Özellikle arka kamera kurulumu, bizlere 2017'de çıkış yapan iPhone X'i hatırlatıyor. Aynı zamanda arka paneli şeffaf bir yapıda ve beyaz LED ışıklarla donatıldı.

Bunun dışında videoda geçtiğimiz aylarda tanıtılan Nothing arayüzünü de görüyoruz. Burada modelin üç yıl işletim sistemi ve dört yıl da güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim. Fiyat etiketi ise tam olarak belli değil. Ancak önceki sızıntılar, 500 euro seviyelerinde olacağını iddia ediyor. Akıllı telefon, 12 Temmuz tarihinde tanıtılacak.

8 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar depolamayla satışa çıkması beklenen akıllı telefonda 6.55 inç FHD+ çözünürlüklü OLED bir panel mevcut olacak. Pil tarafında da 45W destekli 4500 mAh'lik bir batarya söz konusu.

İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yer alacak. TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

