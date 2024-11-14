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Noterlik Kanunu Teklifi'nin İlk İki Maddesi Kabul Edildi

Noterlik Kanunu Teklifi'nin İlk İki Maddesi Kabul Edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi. 'Etki ajanlığı' olarak bilinen 16. madde yeniden düzenlenmek üzere geri çekildi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da partilerin önergeleri üzerindeki görüşmelerin ardından, kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen 16. maddesi yeniden düzenlenmek üzere geri çekilen Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Torba teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmelerine yarın saat 14.00'te devam edilmek üzere birleşim kapandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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