Noter Çalışanı Hırsızlıktan Tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki 4. Noter'de çalışan B.Ö, noterin kasasından 7,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'ndeki 4. Noter'de çalışan B.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince noterin kasasındaki para ve ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin yaklaşık 7,5 milyon liralık hırsızlık yaptığı belirtildi.
