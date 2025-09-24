Nostaljik Otel, Misafirlerini 1970'li Yıllara Götürüyor

Antalya'da 1970'li yılları yansıtan konsepti ile hizmet veren 17 yataklı otel, yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekiyor.

Temeli 1950'li yıllarda atılan, Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın misafirhanesi olarak Dokumapark'ın içerisine yaptırılan bina, nostalji dekoruyla geçmişin izlerini barındırıyor.

Otelin bahçesinden odalarına kadar her alan geçmiş yılları yansıtıyor.

Otelin dışındaki telefon kulübesi, resepsiyondaki çevirmeli telefon, anahtarlar, duvar kağıtları, merdaneli çamaşır makinesi, tuvaletlerde ipli klozet sifonu, lamba açma kapama düğmeleri, eski dikiş ve süpürge makineleri, gramofon, Sümerbank'tan kalma bir piyano, duvara asılmış dönemin film afişlerinin yer aldığı tablolar gibi birçok eşya, misafirlerini 1970'li yıllara götürüyor.

Misafirler 1970'li yıllara rezervasyon yaptırıyor

74 Otel'in Müdürü Oğuz Şenol, AA muhabirine, otel binasının geçmişte iplik fabrikasının çalışanları, akrabaları ya da devlet erkanının gelip kaldığı bir misafirhane olduğunu söyledi.

Fabrikanın kapanmasıyla Kepez Belediyesince Dokumapark'ta köklü bir değişim yapıldığını belirten Şenol, misafirhanenin de otel konseptinde hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

Geçmişi yansıtan bir otel olması dolayısıyla kendilerinin de oteli devraldıktan sonra nostaljik bir dekor belirlediklerini anlatan Şenol, "Otelin dekoru ve kullanılan malzemeler bugünü değil, geçmiş dönemi yansıtıyor. Mesela tuvaletteki sifon basmalı değil, iple asılmalı. Anahtarlar dijital değil, telefonlar çevirmeli. Buraya gelen misafirler geçmişi yaşıyor. Bazı misafirler farklı deneyimler yaşamak istiyor biz de nostalji turizmini yaşatıyoruz. Alternatif turizm gibi." dedi.

Şenol, dekorasyonun misafirlerin de ilgisini çektiğini, özellikle Çinli misafirlerin her ürünü detaylı incelediklerini kaydetti.

Otele rezervasyon yaptıran misafirlerin internetten konsepti görerek tercih ettiklerini aktaran Şenol, "Misafirlerimiz 1974 ve sonrasına rezervasyon yapıyor, milenyum çağına değil. Tamamen geçmişe rezervasyon yapıp, geçmişi hatırlıyorlar. Buraya gelen misafirlerimiz eşyaları görünce 'Merdaneli çamaşır makinesi benim küçüklüğümde de vardı, aynı babaannemin dikiş makinesi, bu süpürgeden anneannemin de vardı' gibi yorumlar yapıyorlar. Buraya gelerek anılarını da tazeliyorlar." diye konuştu.