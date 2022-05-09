'Nostalji' için sergilenen motosikleti, 'merakı olduğu' için çalmış

KONYA'da Dursun Karakaya'nın (50), 20 yıl önce aldığı ve 'nostalji' için iş yerinde sergilediği motosikleti çalan B.U. (14), polis tarafından yakalandı. B.U'nun polise verdiği ifadede hırsızlığı "Motosiklet merakım olduğu için yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Çifteler Sokakta kömür satışı yapan Dursun Karakaya'ya ait iş yerinde meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine gelen 2 kişiden 1'i gözcülük yaparken, diğeri de kapı camını kırarak içeri girdi ve Karakaya'nın 20 yıl önce aldığı ve 'nostalji' için sergilediği motosikleti alıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Sabah iş yerine gelen Karakaya, motosikletinin çalındığını fark edince polise haber verdi.

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