Norveçli telekom şirketi Myanmar'daki faaliyetlerini Lübnanlı firmaya satacak

ORDU (AA) - Norveç merkezli telekom şirketi Telenor'un, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'daki faaliyetlerini Lübnanlı firma M1 Group'a satacağı bildirildi.

Telenor'dan yapılan açıklamada, Myanmar'daki yetkililerin satışı planını onayladığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Telenor'un Myanmar'daki faaliyetlerinin devrinin müşterileri, çalışanları ve şirketin partnerlerini kısa vadede etkilemeyeceği ve şirket hisselerinin tamamının satılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Myanmar basınındaki haberlerde, Lübnanlı firma M1'in Myanmar'daki faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ise askeri yönetimle daha önce ticari geçmişi bulunan Shwe Byain Phyu adlı yerel bir firma tarafından satın alınacağı iddia edildi.

Haberlerde, ayrıca, M1 Group'un, Telenor Myanmar için Norveçli firmaya 105 milyon dolar ödeyeceği ifade edildi.

İnsan hakları örgütleri, şirketin el değiştirmesinin ardından 19 milyon müşteriye ait bilgilerin gizliliğinin ihlal edilebileceği gerekçesiyle şirketin devredilmesine karşı çıkıyor.

Myanmar'daki askeri yönetim karşıtları ise şirketi satın alacak M1'in yerel ortağı ya da alt yüklenicisinin askeri cuntanın "bilgi paylaşımı" taleplerini reddedemeyeceğini ileri sürüyor.

Myanmar kanunlarına tabi olmasına karşın Norveçli firma, kullanıcı bilgilerinin paylaşımında gizlilik kurallarının ihlal edilmemesi yönündeki tutumuyla biliniyordu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara müdahalesi sonucu bugüne dek 1600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede ordu ile silahlı gruplar arası çatışmalar sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.