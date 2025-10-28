Norveçli doktor Gilbert: "Gazze'deki soykırımı durdurmak için çok daha fazlasını yapmak gerekiyor"

Gazze Şeridi'nde görev yapan Norveçli acil tıp profesörü Mads Gilbert, soykırıma sessiz kalınmasının "insanlığın sonu" anlamına geleceğini belirterek, "Gazze'deki soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmak gerektiğini" söyledi.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin nihai oturumu için İstanbul'a gelen Norveçli doktor Gilbert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gilbert, Gazze Mahkemesinin "İsrail'in Gazze'deki halka soykırım uyguladığı" yönündeki kararına ilişkin, "Dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi kadın ve erkek için, Gazze'deki soykırımı durdurmak adına daha fazlasını, çok daha fazlasını yapmaları gerektiğine dair çok ama çok güçlü bir mesaj vermiştir." ifadelerini kullandı.

Daha önce Gazze'de doktorluk yapan aktivist Gilbert, İsrail'in iki yıl boyunca Gazze'de sağlık çalışanları dahil sivilleri hedef aldığına işaret ederek, "Bu insanlığın sonu değil, ama hepimize karşı, ABD başta olmak üzere özellikle buna (soykırıma) izin verenler için bir tehdittir." dedi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın "insanlığa karşı bir saldırı" olduğuna dikkati çeken Gilbert, "Biz buna izin vermezsek, bu insanlığın sonu değil. Mahkeme bu yüzden önemli. Çünkü sivil toplum bunu kabul etmediğini söylüyor." diye konuştu.

Gilbert, İsrail'in saldırganlığının insanlığa karşı tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Buna izin verirsek sıradaki kim olacak? Türkiye mi, Norveç mi, Lübnan mı?" dedi.

"Bu suçu durduracağız"

Gazze'de görev yaptığı dönemde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara dikkati çeken Gilbert, İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü soykırımda 1700'den fazla doktor ve hemşire dahil sağlık çalışanını ve en az 3 bin 500 insani yardım çalışanını öldürdüğünü vurguladı.

Gilbert, "Bu katliamların devam etmesine izin verilmesi insanlığa karşı bir utançtır. Ancak bu insanlığın sonu değil. Eğer biz sessiz kalırsak, işte o zaman insanlığın sonu olur." ifadelerini kullandı.

Gazze Mahkemesinin önemine vurgu yapan Gilbert, bu girişimin devletler değil, sivil toplumun vicdanı tarafından başlatıldığını belirterek, "Bu mahkeme, sivil toplumun İsrail'e, ABD'ye, Avrupa'ya ve tüm işgal destekçilerine karşı açık bir mesajıdır: Bu suçu durduracağız." dedi.

"Gazze'deki sağlık sistemi, Filistinliler tarafından yeniden inşa edilmeli"

Gazze'de sağlık altyapısının büyük oranda yıkıldığına işaret eden Gilbert, yeniden inşa sürecinde sağlık sisteminin dış müdahalelerle değil, Filistinli sağlık çalışanları tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"Gazze boş değil, hala yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor." diyen Gilbert, bölgede yaklaşık 10-15 hastanenin sınırlı kapasiteyle hizmet verebildiğini aktardı.

Uluslararası kuruluşların Gazze'deki sağlık sistemini kontrol altına almaya çalışmasına karşı çıkan Gilbert, "Her gün ameliyat yapan, aç çocukları beslemeye çalışan, kalp hastalarını tedavi eden binlerce Filistinli sağlık çalışanı var. Gazze'nin geleceği onların ellerinde. Filistin'in geleceği de sağlık sistemi de Filistin halkının elinde olmalı." şeklinde konuştu.

"Ateşkes var ama kuşatma sürüyor"

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkesi "eksik ama gecikmiş bir adım" olarak değerlendiren Gilbert, ateşkes sürecinde "Filistinlilerin seslerinin duyulması" gerektiğini vurguladı.

"İsrail, ateşkesi hemen ihlal etti." diyen Gilbert, İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal etmesini ve uluslararası toplumun bu duruma göz yummasını eleştirdi.

Gazze'de sağlık çalışanlarının maaş alamadığını, üstüne üstlük açlıkla mücadele ettiğini söyleyen Gilbert, "Artık yapılması gereken şey çok net: Kuşatmayı kaldırın, Gazze'ye girişleri açın, saldırıları durdurun ve Filistinli sağlık çalışanlarını destekleyin." dedi.

"Yeniden soykırıma bir daha izin veremeyiz"

Gazze'ye gitme kararını "insani sorumluluk gereği" olarak nitelendiren Gilbert, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın ya da torunlarımızın gözlerinin içine bakıp 'Ben adalet, onur ve özgürlük için doğru olduğunu düşündüğüm şeyin yanında durdum' demek istiyorum.

Bir doktor olarak Filistin halkına destek olmaya gittim. Siz bir gazeteci olarak iyi röportajlar yapabilirsiniz, öğrenciler ise Filistin'deki durumu araştırabilir. Üniversitelerin ve okulların bombalanmasına karşı protestolar düzenleyebilir. Hepimizin yapabileceği bir şey var."

Holokost'tan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Gilbert, "Bugün ne yapıyorsanız, Holokost döneminde de onu yapardınız. O dönemde yaşanan vahşetin en büyük nedenlerinden biri, insanların Yahudi halkına sırt çevirmesiydi. Yeniden soykırıma bir daha izin veremeyiz." diye konuştu.

Mads Gilbert kimdir?

Norveçli doktor Mads Gilbert, 40 yılı aşan meslek hayatı boyunca saldırı altında kalan Filistin halkının yanında oldu.

Filistinlilerle ilk olarak 20'li yaşlarında İsrail'in Batı Beyrut'u abluka altına alıp bombaladığı sene olan 1981'de tanışan Gilbert, Filistinlilerin dramını gördükten sonra hayatını bu davaya adadı.

Gilbert, 2006, 2009, 2012 ve 2014'teki büyük bombardımanlar sırasında Gazze'de görev aldı ve vicdanı olan herkesin dünyaya Filistin işgalini anlatması gerektiğini vurguladı.

Mads Gilbert, Gazze ile ilgili belgesel çalışmaları yapmasının yanı sıra "Eyes in Gaza" ve "Night in Gaza" gibi birçok kitabın ortak yazarı.