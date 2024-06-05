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Norveçli Çiftçi Viking Çağı'na Ait 1000 Yıllık Bir Kılıç Buldu

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Norveçli bir çiftçi, arazisinde 1000 yıllık olduğu düşünülen Viking Çağı'na ait bir kılıç buldu. Kılıcın üzerindeki yazıtlar, Ulfberht olarak bilinen Frank kökenli nadir bir parça olduğunu doğruladı.

Norveçli bir çiftçi, arazisinde 1000 yıllık olduğu düşünülen Viking Çağı'na ait bir kılıç buldu.

Yerel medyaya konuşan çiftçi Oyvind Tveitane Lovra, ülkenin Rogaland ilçesine bağlı Suldal bölgesinde bulunan ve uzun süredir kullanmadıkları arazilerine gittiklerini söyledi.

Lovra, burada Viking Çağı'na ait 1000 yaşında olduğu tahmin edilen bir kılıç bulduğunu ifade etti.

İskandinav kültüründen yazıtların olduğu demir kılıcı atmayı düşündüğünü belirten Lovra, ancak yakından incelediğinde kılıcın tarihi olduğunu fark ettiğini ve Norveç yasaları gereği bir arkeologla iletişime geçtiğini söyledi.

Suldal yönetiminde çalıştığını aktaran Lovra, "Bir süre sonra sıradan bir kılıç olmadığını anladım. Tarihimize ışık tutacak bir parça." dedi.

Arkeologlar da kılıcın Viking Çağı'na ait olduğunu doğrulayarak, üzerindeki yazıtlar ışığında kılıcın Ulfberht olarak bilinen Frank kökenli nadir bir parça olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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