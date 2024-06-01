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Norveç ve Danimarka, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor

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Norveç ve Danimarka, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Norveç Başbakanı Store ve Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Biden'ın önerisini desteklediklerini ve tüm tarafları bu öneriye katılmaya çağırdıklarını belirtti.

Norveç ve Danimarka, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Biden'ın önerisini desteklerken, tüm tarafları bu öneriye katılmaya ve destek vermeye çağırdı.

Store, X'te yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı tarafından sunulan kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım önerisini destekliyorum. Tüm tarafları angaje olmaya ve desteklemeye çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de Biden tarafından açıklanan yeni ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Rasmussen, X'te yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Biden tarafından Gazze'de çok ihtiyaç duyulan kalıcı bir ateşkes için sunulan yol haritasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Rasmussen, rehinelerin serbest bırakılması için de kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Joe Biden Danimarka Norveç Gazze Dünya Güncel Haberler

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