Norveç ve Çin Arasındaki Denizcilik İşbirliği Temasları

LİLLESTROM, 4 Haziran (Xinhua) -- Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı Sekreteri Even Tronstad Sagebakken, 2025 Nor-Shipping Fuarı'nda Çinli şirketlerin sergilediği yeşil teknolojilere ve yenilikçi çözümlere övgüde bulunarak, Norveç ile Çin arasındaki denizcilik işbirliğinin geliştirilmesi yönünde temennilerini dile getirdi.