Norveç ve Çin Arasındaki Denizcilik İşbirliği Temasları
Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı Sekreteri Even Tronstad Sagebakken, 2025 Nor-Shipping Fuarı'nda Çinli firmaların yeşil teknolojiler ve yenilikçi çözümler sunduğunu belirtti ve ülkeler arası denizcilik işbirliğinin gelişmesi için umutlarını ifade etti.
LİLLESTROM, 4 Haziran (Xinhua) -- Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı Sekreteri Even Tronstad Sagebakken, 2025 Nor-Shipping Fuarı'nda Çinli şirketlerin sergilediği yeşil teknolojilere ve yenilikçi çözümlere övgüde bulunarak, Norveç ile Çin arasındaki denizcilik işbirliğinin geliştirilmesi yönünde temennilerini dile getirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel