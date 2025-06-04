Norveç ve Çin Arasındaki Denizcilik İşbirliği Temasları

Norveç ve Çin Arasındaki Denizcilik İşbirliği Temasları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı Sekreteri Even Tronstad Sagebakken, 2025 Nor-Shipping Fuarı'nda Çinli firmaların yeşil teknolojiler ve yenilikçi çözümler sunduğunu belirtti ve ülkeler arası denizcilik işbirliğinin gelişmesi için umutlarını ifade etti.

LİLLESTROM, 4 Haziran (Xinhua) -- Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı Sekreteri Even Tronstad Sagebakken, 2025 Nor-Shipping Fuarı'nda Çinli şirketlerin sergilediği yeşil teknolojilere ve yenilikçi çözümlere övgüde bulunarak, Norveç ile Çin arasındaki denizcilik işbirliğinin geliştirilmesi yönünde temennilerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı

Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor

Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
Pazarcılarla müşteri birine girdi! Kasa ve sopalar havada uçuştu

Pazarcılarla müşteri birine girdi! Kasa ve sopalar havada uçuştu
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi

Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.