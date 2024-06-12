Norveç, UNRWA'ya yönelik saldırıları kınadı

Norveç, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'ya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek Ajansa yönelik desteğini yineledi.

Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim'in UNRWA'ya ilişkin açıklaması, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından paylaşıldı.

Tvinnereim, açıklamasında, dün Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştüğünü ve Norveç'in Ajansa desteğini kendisine yinelediğini belirtti.

Gazze'de UNRWA personelinin ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade eden Tvinnereim, "Ajansa yönelik saldırılar kabul edilemez. İnsani yardım çalışanları ve tesisleri uluslararası hukuk kapsamında korunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 24 Nisan'da, UNRWA'yı finansal olarak desteklemek için uluslararası buğışçılara, Ajans ile işbirliğini başlatma çağrısında bulunmuştu.

UNRWA'nın tesislerine birçok kez saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 6 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.