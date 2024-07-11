Norveç, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları hibe edecek

OSLO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Norveç hükümeti Ukrayna'ya altı adet F-16 savaş uçağı hibe edeceğini duyurdu.

Hükümetten Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre uçakların teslimatına bu yıl başlanması öngörülüyor.

Norveç hükümeti geçtiğimiz yıl Danimarka, Hollanda ve ABD'nin öncülük ettiği bir program çerçevesinde Ukrayna'ya birkaç adet F-16 hibe etme kararı almıştı.

Norveç, yeni F-35 çok amaçlı savaş uçaklarına geçişin bir parçası olarak 2021 yılından itibaren F-16'larını aşamalı olarak kullanımdan kaldırdı.