Norveç'ten Ukrayna'ya 695 Milyon Dolar Hava Savunma Desteği

Norveç hükümeti, Ukrayna'ya yaklaşık 695 milyon dolar değerinde hava savunma desteği sağlayacağını bildirdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 695 milyon dolarlık savunma sistemlerinin Almanya ile işbirliği içinde Ukrayna'ya ulaştırılacağını belirtti.

Store, "Almanya ile birlikte artık Ukrayna'ya güçlü hava savunma sistemleri sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, Norveç ve Almanya, iki Patriot hava savunma sistemi ile mühimmatın finansmanını üstlenirken, Norveç ayrıca Alman savunma şirketi Hensoldt'tan radar sistemleri ve Norveç merkezli savunma şirketi Kongsberg'den hava savunma sistemlerinin tedarikine katkı sağlayacak.

Açıklamada ayrıca, iki Patriot sisteminin halen Almanya'da bulunduğu ve en kısa sürede Ukrayna'ya teslim edileceği bildirildi.

Norveç Başbakanı Store temmuzda ülkesinin, Ukrayna'nın hava savunması için ek finansman sağlamaya hazır olduğunu, bunu Almanya ile yakın işbirliği içinde yapmayı planladıklarını söylemişti.