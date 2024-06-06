Norveç'teki Stavanger Üniversitesi İsrail ile İşbirliğini Sonlandırdı

Norveç'teki Stavanger Üniversitesi, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki olarak İsrail kurumlarıyla tüm kurumsal anlaşmaları ve işbirliğini sonlandırdığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kararın gerekçesi olarak "İsrail tarafından Gazze'de işlenen uluslararası hukuk ihlalleri" gösterildi.

Üniversite yönetiminin, İsrail kurumlarıyla devam eden tüm akademik işbirliğini ve kurumsal anlaşmaları sonlandırdığı kaydedilen açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılar devam ettiği sürece yeni anlaşmaların yapılmayacağı taahhüdünde bulunuldu.

Norveç'te yayın yapan NRK radyosuna konuşan Stavanger Üniversitesi öğrencilerinden Sofia Abdullah, öğrencilerin taleplerinin yönetim tarafından ciddiye almasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Abdullah, "Bu iyi bir başlangıç. Norveç'teki diğer üniversiteler için ilham kaynağı olmalı." dedi.

Norveç'te üniversite öğrencileri, aralarında Stavanger Üniversitesinin de bulunduğu birkaç eğitim kurumunda, Filistin ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamplar kurmuştu.

Öğrenciler, okullarının İsrail kurumlarıyla ilişkilerini kesmesini talep etmişti.

ABD'de başlayan kampüs gösterileri dünyaya yayıldı

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler, daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel hal almıştı.