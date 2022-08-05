Norveç'te yolcu gemisi karaya oturdu

İskandinav ülkesi Norveç'te büyük bir yolcu gemisinin ülkenin batı kıyısındaki bir fiyortta karaya oturduğu bildirildi.

Norveçli yolcu gemisi operatörü Hurtigruten tarafından yapılan açıklamada, "MS Richard With" adlı yolcu gemisinin ülkenin en uzun ve en derin fiyortu Sogne'de karaya oturduğu ve bu esnada gemide yolcu bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı ve gemideki mürettebatın herhangi bir tehlike altında olmadığı kaydedildi.