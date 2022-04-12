Norveç'te yeni savunma bakanı atandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Norveç'te yeni savunma bakanı atandı

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
Norveç'te yeni savunma bakanı atandı

Norveç'te Bjorn Arild Gram yeni savunma bakanı olarak atandı.

Norveç'te Bjorn Arild Gram yeni savunma bakanı olarak atandı.

Bjorn Arild Gram'in, Odd Roger Enoksen'in istifasının ardından savunma bakanlığına atandığı bildirildi.

49 yaşındaki Arild Gram'in, Başbakan Jonas Gahr Stoere'un İşçi Partisi (AP) ile hükümet koalisyonunun parçası olan Merkez Partisi'nin (SP) bir üyesi olduğu belirtildi.

Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen (67), genç bir kadınla yasak ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine 9 Nisan'da istifa etmişti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title