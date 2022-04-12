Norveç'te yeni savunma bakanı atandı

Norveç'te Bjorn Arild Gram yeni savunma bakanı olarak atandı.

Bjorn Arild Gram'in, Odd Roger Enoksen'in istifasının ardından savunma bakanlığına atandığı bildirildi.

49 yaşındaki Arild Gram'in, Başbakan Jonas Gahr Stoere'un İşçi Partisi (AP) ile hükümet koalisyonunun parçası olan Merkez Partisi'nin (SP) bir üyesi olduğu belirtildi.

Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen (67), genç bir kadınla yasak ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine 9 Nisan'da istifa etmişti.