Norveç'te Rusya adına casusluk yapan eski Norveçli yetkili Moskova'da öldü

Norveç'te Rusya adına casusluk yapan eski Norveç Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Arne Treholt 80 yaşında Rusya'nın başkenti Moskova'da hayatını kaybetti.

Norveç'in Aftenposten gazetesinin haberine göre, Treholt Moskova'da geçirdiği kısa süreli bir rahatsızlığın ardından öldü.

Treholt, Norveç ve NATO savunma planları ile hassas siyasi bilgileri 9 yılı aşkın bir süre eski Sovyetler Birliği ile paylaştığı gerekçesiyle 1985'te 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"İşletme danışmanı" olarak çalıştığını öne süren Treholt, eski Sovyetler Birliği'nin istihbarat teşkilatı Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) için çalışan kişilerle görüştüğünü ve onlardan para aldığını itiraf etmişti.

Söz konusu casusluk skandalı, ortaya çıktığı dönemde uluslararası medyada oldukça yer tutmuştu.

Daha sonra yazdığı kitaplarda casus olmadığını savunan Treholt'un Norveç'te yeniden yargılanma talebi ise reddedilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle 1992'de affedildikten sonra Norveç'ten ayrılan Treholt, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Moskova'da yaşamını sürdürmüştü.

Treholt'un babası Thorstein Treholt 1954-1957 yıllarında Norveç Tarım Bakanı olarak görev yapmıştı.