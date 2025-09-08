Haberler

Norveç'te Parlamento Seçimleri Başladı

Norveç'te 4 milyondan fazla seçmen, parlamento (Storting) üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Seçimler, merkez sol İşçi Partisi ile merkez sağ İlerleme ve Muhafazakar partileri arasında çekişmeli geçiyor.

Norveç'te 4 milyondan fazla seçmen ülke parlamentosu (Storting) üyelerini belirlemek üzere oy vermeye başladı.

Norveç'te 169 sandalyeli parlamentonun üyelerini belirlemek üzere sandık başına giden 4 milyondan fazla kayıtlı seçmen, yerel saatle 21.00'e kadar oylarını kullanabilecek.

Yerel medyadaki haberlerde, parlamento seçimlerinin iktidardaki merkez sol İşçi Partisi ve merkez sağ İlerleme Partisi ile Muhafazakar Parti arasında "çekişmeli" geçebileceği belirtildi.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması beklenen seçimde, 9 partinin parlamentoda sandalye kazanabileceği ifade ediliyor.

İşçi Partisinin seçimi kazanması halinde mevcut Başbakan Jonas Gahr Store'un görevde kalması beklenirken, merkez sağ partilerinin seçimi galibiyetle tamamlaması halinde ise İlerleme Partisi lideri Sylvi Listhaug veya Muhafazakar Parti lideri Erna Solberg'in yeni başbakan olabileceği öngörülüyor.

Yerel medyaya göre, seçmenin oyu, vergilendirme sistemi, hayat pahalılığı ve kamu hizmetleri çerçevesinde şekillenecek.

Bu arada, Norveç'te "önceden oylama" sistemiyle "rekor" seviyede 1,9 milyon kişi oy kullandı.

Norveç'te parlamento seçimleri 4 yılda bir yapılırken, sonuçların açıklanmasından sonra koalisyon görüşmelerinin başlanmasının beklendiği de kaydedildi.

