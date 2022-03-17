Norveç'te Kış Tatbikatları Başladı

Norveç'in ev sahipliği yaptığı kış tatbikatları başladı. 'Soğuk Müdahale' anlamına gelen 'Cold Response 2022' tatbikatlarına 27 ülkeden 30 binden fazla asker katılıyor. Yılda iki kez düzenlenen uluslararası askeri tatbikat pandemi nedeniyle 2020 yılında iptal edilmişti. Tatbikata NATO ve müttefiklerinin askerlerinin yanı sıra sivil kuruluşlar da katılıyor. Ülkede hava, deniz ve kara tatbikatları Nisan ayına kadar devam edecek

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