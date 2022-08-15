Haber : Norveç'te çöken köprüden geçen otomobil ve kamyonun sürücüleri kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Norveç'te çöken köprüden geçen otomobil ve kamyonun sürücüleri kurtarıldı

Norveç'te çöken köprüden geçen otomobil ve kamyonun sürücüleri kurtarıldı

Norveç'in güneyinde bir nehrin üzerindeki ahşap köprünün çöktüğü, köprüden geçen otomobil ve kamyonun sürücülerinin kurtarıldığı bildirildi.

Norveç'in güneyinde bir nehrin üzerindeki ahşap köprünün çöktüğü, köprüden geçen otomobil ve kamyonun sürücülerinin kurtarıldığı bildirildi.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, köprüde seyir halinde olan bir otomobil nehre düştü, bir kamyon ise köprünün çöken kısmında sıkıştı.

Yetkililer, iki aracın sürücüsünün de kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Köprünün çökme nedeni araştırılıyor.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Norveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title