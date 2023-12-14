Norveç'te casusluk şüphesiyle gözaltına alınan akademisyen gerçek adını itiraf etti

Brezilya vatandaşı olarak Norveç'e giren akademisyen, Rusya için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. Savcılık, şüphelinin gerçek adının 'Mikhail Mikushin' olduğunu açıkladı. Norveç İstihbaratı, şüphelinin Rusya adına casusluk faaliyeti yürüttüğünü iddia etti.

Brezilya vatandaşı olarak girdiği Norveç'te "Rusya için casusluk yaptığı" şüphesiyle gözaltına alınan akademisyen, gerçek adını itiraf etti.

Savcılık, "casusluk" şüphesiyle 2022'de gözaltına alınan akademisyene ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Brezilya vatandaşı olarak ülkeye giriş yapan akademisyen adını itiraf etti.

Rusya için "casusluk yaptığı" şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli, gerçek adının "Mikhail Mikushin" olduğunu kabul etti.

Olay

Norveçli yetkililer, ülkeye Brezilya vatandaşı olarak giriş yapan ancak casus olduğundan şüphelenilen bir kişinin 25 Ekim 2022'de gözaltına alındığını açıklamıştı.

Yetkililer, akademisyen olan bu kişinin, 44 yaşında olduğunu ve Rusya'da doğduğunu belirtmişti.

Norveç polisi, şüphelinin isminin "Mikhail Mikushin" olabileceğini açıklamış, yerel basında yer alan haberlerde de şüphelinin kendisine "Jose Assis Giammaria" adını verdiği kaydedilmişti.

Rusya'nın Oslo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, casuslukla suçlanan Brezilya asıllı akademisyene dair bilgilerinin bulunmadığı, iddiaların "siyasi amaçlı" olduğu ifade edilmişti.

Norveç İstihbaratı, Arktik Üniversitesinde görevli, sahte isim ve kimlik kullanan kişinin Rusya adına casusluk faaliyeti yürüttüğünü iddia etmişti.

Şüpheli, Norveç'in casusluk yasasını ihlal ettiği takdirde 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.