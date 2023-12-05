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Norveç'te Arktik Okyanusu'nda Derin Deniz Madenciliği İçin Anlaşma Sağlandı

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Norveç'te azınlık hükümeti ile iki büyük muhalefet partisi, çevreci grupların itirazlarına rağmen Arktik Okyanusu'nda derin deniz madenciliğinin yapılması konusunda anlaştı.

Norveç'te azınlık hükümeti ile iki büyük muhalefet partisi, çevreci grupların itirazlarına rağmen Arktik Okyanusu'nda derin deniz madenciliğinin yapılması konusunda anlaştı.

Norveç Haber Ajansının (NTB) haberine göre, İşçi Partisi ile Merkez Parti'nin kurduğu azınlık hükümetiyle muhalefet partileri Muhafazakar Sağ Parti ile İlerleme Partisi arasında anlaşma sağlandığı açıklandı.

Norveç parlamentosunun, Stortinget, Arktik Okyanusu'nda Norveç'e bağlı Svalbard takımadaların güneybatısında yürütülmesi planlanan projeleri kademeli olarak onaylayacağı belirtildi.

Çevreci gruplar ise söz konusu adımın bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehdit edeceği uyarısında bulunuyor.

Norveçli çevreci grup Bellona'nın üyesi Martin Sveinssonn Melvaer, deniz dibindeki madenlerin çıkarılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede tehlikeli sapma olduğuna inandığını söyledi.

Norveç'teki Greenpeace'in başkanı Frode Pleym, söz konusu kararın deniz için bir "felaket" olduğunu, Norveç'in doğanın keşfedilmemiş bölgelerine geri dönüşü olmayan müdahalelere izin verdiğini kaydetti.

Norveçli yetkililer, haziran ayında, Norveç hükümeti, ülkenin yeni ekonomik fırsat arayışında, petrol ve doğal gaza olan bağımlılığı azaltma stratejisi doğrultusunda, kıta sahanlığının bir kısmını ticari derin deniz madenciliği için açmak istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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