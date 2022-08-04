Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı

Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı

Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald'ın, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald'ın, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 5. Harald'ın muayene için Oslo Üniversitesi Hastanesine bağlı Rikshospitalet'e kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kralın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Ekim 2020'de kalp kapakçığı değiştirilen 5. Harald, Mart 2022'de ise Kovid-19'a yakalanmış ve hafif semptomlarla salgını atlatmıştı.

AA / Nuri Aydın - Güncel

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