Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald'ın, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald'ın, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 5. Harald'ın muayene için Oslo Üniversitesi Hastanesine bağlı Rikshospitalet'e kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, kralın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Ekim 2020'de kalp kapakçığı değiştirilen 5. Harald, Mart 2022'de ise Kovid-19'a yakalanmış ve hafif semptomlarla salgını atlatmıştı. Güncel AA / Nuri Aydın Norveç Güncel Haberler

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