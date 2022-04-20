Norveç'te 80 yaş ve üstündekilere Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu önerildi - Haberler

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Norveç'te 80 yaş ve üstündekilere Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu önerildi

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Norveç'te 80 yaş ve üstündekilere Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu önerildi

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI), 80 yaş ve üstündekilere 4'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırmalarını tavsiye etti.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI), 80 yaş ve üstündekilere 4'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırmalarını tavsiye etti.

FHI Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, 80 yaş ve üstündekilere 4'üncü doz hatırlatma aşısı yapılabileceğini açıkladı.

Bukholm, söz konusu yaş kategorisinin hatırlatma dozu yaptırması için genel bir tavsiye yayımlamaya gerek görmediklerini, bireylerin konuyu değerlendirip aşı yaptırabileceğini ifade etti.

Diğer yandan FHI, bağışıklığı düşük olan kişilere hatırlatıcı aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

Norveç'te 12 Şubat'ta tüm Kovid-19 tedbirleri kaldırılmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Norveç'te salgının başından bu yana 1 milyon 420 bin 750 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 2 bin 783 kişi hayatını kaybetti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Norveç, Güncel, Haberler

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