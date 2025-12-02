Norveç, Savunma Sektörü İçin Yeni İHA Stratejisini Açıkladı

OSLO, 2 Aralık (Xinhua) -- Norveç hükümeti, savunma sektörüne yönelik yeni bir insansız hava aracı (İHA) stratejisi açıkladı.

Norveç Savunma Bakanı Tore O. Sandvik pazartesi günü yaptığı açıklamada İHA kapasitesini geliştirmedeki başarının büyük ölçüde ordu, özel sektör, araştırma kurumları ve müttefik ülkeler arasındaki koordineli çalışmalara bağlı olduğunu söyledi.

Yeni strateji, yeni teknolojilerdeki yetkinliğin genellikle geleneksel savunma sanayisini kapsamadığını vurguluyor. Hükümet, ülkenin teknoloji açısından güçlü yönlerinden yararlanarak güçlü bir İHA ekosistemi inşa etmeyi hedefliyor.

Stratejiyle uzun vadeli bir yol haritası belirlenmiş oldu. Norveç Silahlı Kuvvetleri kısa süre önce bir İHA programına 1,5 milyar Norveç kronu (148 milyon ABD doları) tahsis ederek ilk adımı atmıştı.