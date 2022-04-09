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Norveç Savunma Bakanı Enoksen istifa etti

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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Norveç Savunma Bakanı Enoksen istifa etti

Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen (67), genç bir kadınla yasak ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen (67), genç bir kadınla yasak ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Norveç'in VG gazetesinin haberine göre, Enoksen'un 2005'te 18 yaşındaki lise öğrencisiyle uzun süre yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra olayı doğrulayan ve kamuoyundan özür dileyen Enoksen, istifa ettiğini duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Enoksen'in istifasını kabul ettiğini ve en kısa sürede yerine atama yapacağını söyledi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

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